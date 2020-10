Mais perto do líder, Flamengo iguala campanha de 2019 após 13 rodadas

A vitória sobre o Sport, nesta quarta no Maracanã, levou o Flamengo aos 24 pontos na tabela do Campeonato Brasileiro. Após 13 rodadas disputadas, a equipe de Torrent tem a mesma pontuação do time então comandado por Jorge Jesus, que viria a conquistar o título nacional com campanha histórica.

A distância do Flamengo para o líder, contudo, é menor nesta temporada. Se o Santos tinha uma folga de oito pontos em relação ao Rubro-Negro – que era o terceiro colocado – em 2019, após 13 rodadas, o Atlético-MG, hoje, só tem três pontos de vantagem, com 27. Apesar da 14ª rodada ter sido iniciada nesta quarta-feira, tanto o time da Gávea quanto o Galo têm uma partida atrasada.

Com uma campanha irretocável sob o comando de Jorge Jesus, o Flamengo terminou o Brasileirão de 2020 com 90 pontos (28 vitórias, seis empates e quatro derrotas), conquistando o título com quatro rodadas de antecedência.

O Flamengo tem o duelo contra o Goiás, no Maracanã, a ser realizado em 13 de outubro, válido pela 11ª rodada. Já o Atlético-MG tem um jogo da 6ª rodada atrasado: o jogo com o Athletico, em BH, ainda não tem data definida pela CBF.

Pela 15ª rodada do Brasileirão, o Flamengo visita o Vasco em São Januário, no sábado, às 17h. Na mesma noite, o Galo recebe o Goiás no Mineirão, às 21h.

FLAMENGO NO BRASILEIRÃO DE 2019 APÓS 13 JOGOS:

Rubro-Negro era o terceiro colocado, com 24 pontos, atrás do Palmeiras (28) e o Santos (32)

FLAMENGO NO BRASILEIRÃO DE 2020 APÓS 13 JOGOS:

Rubro-Negro é o segundo colocado, com 24 pontos, atrás do Atlético-MG (27)