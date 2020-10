Mais preciso que Toni Kroos? Arão tem aproveitamento impressionante em passes longos neste Brasileirão

Capitão do Flamengo diante do Goiás, na vitória por 2 a 1 nesta terça-feira, o volante Willian Arão acertou 11 dos 11 passes longos que tentou no Maracanã. Assim, de acordo com o aplicativo SofaScore, alcançou um aproveitamento de 88,7% nas bolas longas neste Brasileirão – um percentual de acerto maior do que Toni Kroos, meia do Real Madrid e referência na posição, na La Liga 19/20.

Ainda segundo a plataforma de estatísticas, Toni Kroos teve 84.8% de acerto no passe longo na La Liga 19/20. Veja os dados da publicação do SofaScore abaixo.

Willian Arão foi titular em 12 e saiu do banco em outras duas rodadas das 15 disputadas pelo Rubro-Negro nesta edição do Brasileirão. Em média, o meia acerta 4.5 bolas longas por jogo, tendo um dos maiores índices da competição.