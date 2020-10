Mais um caso positivo de coronavírus no Tennessee Titans; 24º no total

Após dias calmos no assunto coronavírus para a NFL, os problemas voltaram à tona na manhã de domingo. Após o CT do New England Patriots ter sido fechado por um novo caso positivo para a doença, o Tennessee Titans anunciou que também teve um teste positivo de um membro do estafe técnico.

Com mais um caso de Covid-19, os Titans agora têm 24 casos confirmados da doença. A equipe é investigada pela NFL por violação dos protocolos sanitários estabelecidos, com a realização de treinamentos e atividades presenciais após a ordem da liga para que eles não ocorressem.

– Essa manhã soubemos que um membro do estafe técnico testou positivo. Nós, temporariamente, fechados nossas instalações e estamos em contato com a NFL sobre os próximos passos a serem tomados – disse a franquia em nota oficial.

O Tennessee Titans enfrenta o Buffalo Billfs na próxima terça-feira (13), caso nada imprevisível até lá aconteça.