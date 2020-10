Maisa inicia adeus ao SBT com ‘arquivo confidencial’ sem choro · .

Um dia depois de anunciar a sua saída do SBT, Maisa Silva participou ao vivo do Domingo Legal. Convidada para o Passa ou Repassa, a apresentadora teve mais de uma hora reservada para rever parte da trajetória de 13 anos na emissora de Silvio Santos. A homenagem contou com discursos de superação, trilha emocionante como fundo musical e vídeos divertidos. A artista, no entanto, se manteve firme e não chorou.

O momento de maior surpresa foi quando entrou uma mensagem de Raul Gil. “Tenho orgulho de saber que você veio pela primeira vez na televisão no meu programa. Tenho certeza que vou sentir muito mais orgulho porque você vai crescer muito. Você é inteligente, talentosa e o orgulho da televisão brasileira. Que Deus te abençoe e abra todos os caminhos da sua vida para o sucesso”, falou o apresentador veterano.

Na sequência, entrou um recado de Silvia Abravanel, com quem Maisa trabalhou nos tempos de Bom Dia & Cia. “Que você seja abençoada e persevere. Você é um exemplo para muitas pessoas, por tudo o que você é e por tudo o que você me ensinou. Te amo do fundo do meu coração”, exaltou a filha de Silvio Santos.

O próprio Celso Portiolli fez o seu discurso. Esse foi apenas o primeiro passo da despedida de Maisa do SBT, já que o contrato dela se encerra apenas no fim do mês e mais duas gravações do Programa da Maisa estão agendadas.

Neste domingo (4), ela foi questionada por Celso Portiolli sobre como vai ser a vida a partir dessa mudança. A apresentadora disse que terá que passar por um processo para conviver com a novidade.

“Eu estou tentando me acostumar, porque eu ainda tenho uns programas para gravar este mês. Celso, vai ser uma grande diferença na minha vida. O mesmo trajeto durante 13 anos, eu moro perto do SBT, me mudei para ficar mais perto do SBT”, contou a artista.

Assista abaixo um dos trechos:

No Domingo Legal, Maisa reviu vídeos desde o início da carreira com Raul Gil, passando por interações com Silvio Santos, participações em produções de auditório do SBT e atrações que ela comandou na emissora, como o Bom Dia & Cia e o próprio Programa da Maisa. Os filmes e novelas que ela atuou também foram tema do arquivo pessoal especial.

Entre um vídeo e outro, a estrela teen comentava sobre a própria trajetória e conversava com colegas que também estavam no dominical para participar do Passa ou Repassa. Yudi Tamashiro, Fernanda Concon e Oscar Filho, que fazem parte da carreira da atriz e apresentadora, deram os seus depoimentos.

Portiolli exaltou que a notícia da saída teve uma boa repercussão na imprensa e nas redes sociais, com fãs e amigos desejando boa sorte nos próximos passos. “Fico feliz que eu tenha tomado essa decisão com o coração aberto, tranquilo, em paz. Sabendo que as pessoas que gostam de mim estão na torcida e querem que eu voe”, confessou.

Sobre a relação com Silvio Santos, ela disse que nunca o tratou diferente por ser o “patrão”. “Eu não tinha noção que estava ali com o Silvio Santos quando era criança. Mesmo depois que eu criei essa consciência, eu nunca deixei me intimidar. Sempre o tratei da mesma forma que eu trataria pessoas mais velhas que eu conheço há muito tempo”, confessou.

Maisa comentou sobre o vídeo de 15 minutos que divulgou no YouTube e fez um resumo sobre o que tinha dito na rede social: “Tinha uma mudança que precisava acontecer e eu achei que esse era o melhor momento. Tem coisas que a Maisa pessoa precisa realizar, e a televisão exige muito do nosso tempo. Preciso me permitir explorar novos horizontes e a gente vai descobrir o que vem por aí”.

“Eu não estou deixando o SBT pra ir para nenhum lugar. Eu mantenho o contrato com a Netflix. A Netflix esteve comigo já durante o meu período no SBT. Eu estou dando uma pausa na televisão brasileira”, explicou.

Conforme o . antecipou, Maisa pretende fazer intercâmbio e se dedicar a novos desafios profissionais –a estrela teen é atriz e influenciadora digital, com 35 milhões de seguidores no Instagram.

Ela tem acordo com a Netflix para estrelar projetos na plataforma de streaming, e também expressou o desejo de estudar fora. Para se dedicar à vida no exterior, precisará dar um tempo na agitada carreira no Brasil –comandar um programa semanal seria impossível.

O fim do contrato foi amigável, e a apresentadora deve continuar aparecendo em atrações do SBT. Ela é embaixadora virtual do Teleton e tem uma boa relação com outros contratados da emissora e é muito querida por profissionais de bastidores.

“Obrigada ao SBT e obrigada por tudo. As portas do SBT estão abertas na minha vida também. O SBT não vai se livrar de mim tão cedo, eu vou estar todos os anos aqui com vocês no Teleton porque eu sou madrinha digital”, prometeu a apresentadora.