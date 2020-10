Maldição dos aniversários faz peões planejarem sabotagem a Mariano · .

Preocupados com a maldição dos aniversários em A Fazenda 12, os peões planejaram uma sabotagem a Mariano. Nesta sexta-feira (9), os participantes relembraram que Rodrigo Moraes e Lucas Strabko, o Cartolouco, foram eliminados na semana em que trocaram de idade. Por isso, os amigos do sertanejo querem cancelar a comemoração para que ele siga na disputa rural.

Tays Reis, Mateus Carrieri e Jakelyne Oliveira comentaram sobre a maldição e as festas realizadas para os últimos peões eliminados. Mariano completa 34 anos na próxima quinta-feira (15) e, por isso, a cantora avisou: “Então já não vou fazer [o bolo]”. “Gente, discurso na frente do bolo, esquece! Os últimos que discursaram na frente do bolo [saíram]”, comentou o ator.

“Vamos quebrar essa maldição?”, pediu a modelo e affair do cantor. Lidi Lisboa entrou na conversa, perguntou o que seria a tal maldição, e Tays explicou: “Amiga, todo mundo que está fazendo aniversário foi embora. Você não está percebendo uma coisa estranha?”. A protagonista de Jezabel (2019) concordou com a dona do hit Paredão Metralhadora sobre a coincidência.

“É algo nesse bolo que vocês estão fazendo, é um feitiço. Elas botam alguma coisa”, brincou o veterano, o que provocou risos nos peões. Durante a conversa, Luiza Ambiel escutou as falas de Jakelyne sobre a maldição e questionou a identidade do próximo aniversariante.

A modelo comentou sobre o sertanejo e suplicou para a fazendeira não indicar o peão à próxima roça, tendo em vista que ele é um desafeto da atriz.

Confira um trecho da conversa:

