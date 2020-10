Maldição dos aniversários pode eliminar Mariano de A Fazenda 12; entenda · .

A maldição dos aniversários pode fazer mais um vítima em A Fazenda 12. Presente na roça depois de sobrar no jogo do resta um, Mariano corre o risco de ser eliminado nesta quinta-feira (15), dia em que completa 34 anos de idade. Se isso acontecer, o sertanejo será o segundo a deixar o confinamento na data em que fica mais velho. O primeiro foi Rodrigo Moraes, terceiro participante eliminado há duas semanas.

Lucas Strabko, o Cartolouco, também foi vítima dessa maldição. O jornalista não deixou o reality show da Record exatamente na data em que trocou de idade, mas um dia depois de fazer 26 anos.

Diante desse cenário, os peões chegaram até a planejar uma sabotagem a Mariano e cogitaram cancelar a comemoração para que ele siga na disputa rural. “É algo nesse bolo que vocês estão fazendo, é um feitiço. Elas botam alguma coisa”, brincou Mateus Carrieri, em conversa com Lidi Lisboa, Tays Reis e Jakelyne Oliveira.

Esse “presente de grego”, porém, não é uma exclusividade de A Fazenda 12. Outras edições do reality rural já mostraram que fazer aniversário enquanto está no confinamento pode não ser um bom negócio para os peões.

Evandro Santo no dia em que deixou A Fazenda 10

Antes dessa temporada, o único a ser derrotado na roça exatamente no dia de seu aniversário havia sido Evandro Santo. Participante de A Fazenda 10, ele foi eliminado em 10 de dezembro, exatamente no dia em que completou 44 anos de idade, e terminou em quarto lugar, perdendo, assim, a chance de ficar entre os três primeiros. Rafael Ilha foi o vencedor.

Em A Fazenda 2, Mateus Rocha deixou o jogo em 7 de fevereiro de 2010, três dias antes de comemorar seu aniversário. O ator foi o terceiro colocado daquela edição do reality rural, que contou com dois peões na final. Karina Bacchi ficou com o prêmio.

Em A Fazenda 4, Valesca Popozuda foi embora do confinamento em 9 de outubro de 2011, três dias após completar 33 anos de idade. Ela ficou na quarta posição e foi mais uma a ficar perto de terminar no top 3 do reality. Joana Machado foi a grande campeã.

Em A Fazenda 5, não houve uma maldição, mas três peões deixaram a casa em datas próximas às de seus aniversários: Shayene Cesário, eliminada em 28 de junho de 2012, ficou mais velha no dia 10 do mesmo mês; Diego Pombo foi embora em 26 de julho e trocou de idade no dia 7; Penélope Nova perdeu na roça em 2 de agosto e fez aniversário no dia 19. Viviane Araújo levou o título da quinta temporada.

Em a Fazenda 7, Bruna Tang saiu da disputa em 20 de novembro de 2014, 13 dias depois completar mais um ano de vida. DH Silveira sagrou-se campeão daquela edição.

Para se livrar da maldição dos aniversários em A Fazenda, Mariano ainda terá a chance de escapar da roça na noite desta quarta-feira (14), durante a prova do fazendeiro. Caso seja derrotado, ele enfrentará a votação do público, aumentando suas chances de ser eliminado bem no dia de seu aniversário.

Para saber tudo sobre A Fazenda e o universo de reality shows, ouça o podcast O Brasil Tá Vendo:

Ouça “#12 – A Fazenda 12 já tem suas panelinhas?” no Spreaker.