Malu vence queda de braço e expulsa Ellen do colégio; saiba por quê · .

Disposta a tudo para tirar a única aluna negra e pobre do colégio Grupo, Malu (Daniela Galli) inventará uma advertência para punir Ellen (Heslaine Vieira) e fazê-la perder sua bolsa de estudos na escola particular de Malhação – Viva a Diferença. Mesmo sem conseguir culpar a aluna por um roubo, a professora racista terá um plano B para se livrar da adolescente.

Nas cenas previstas para irem ao ar a partir do próximo dia 24, a orientadora pedagógica fará questão de acusar a aluna pelo sumiço da caixa de celulares. Os aparelhos serão recolhidos após uma proibição da inspetora autoritária.

Entretanto, MB (Vinicius Wester) assumirá o roubo para livrar a amiga inocente e tirar Malu do cangote dela. “Por acaso, você não está tentando acobertar uma colega sua, não?”, questionará a educadora.

“Acobertar, não, é muito a minha praia, né? Eu fiz tudo isso sozinho, e olha que não foi nada difícil. Para você ver como a segurança do colégio não é tão eficiente assim”, debochará o playboy. “Ainda não me convenceu, a minha intuição diz que tinha mais alguém”, argumentará a racista, tentando acusar Ellen novamente.

“Malu, eu já falei que eu estava sozinho. Foi ideia e execução de Michel Borovski, vulgo MB”, insistirá o riquinho. Sem saída, a orientadora fingirá que tudo não passou de um plano genial dela para pegar o verdadeiro culpado.

“Que bom, então, eu estou livre da acusação. Posso ir?”, perguntará a Five. “Não, eu ainda tenho contas a acertar com você”, avisará a mulher de Edgar (Marcello Antony), que terá uma carta na manga contra a irmã de Anderson (Juan Paiva).

Em seguida, a professora chamará Guto (Bruno Gadiol) para anunciar uma advertência para o músico e para a nerd por eles terem pulado o muro da escola no dia que fugiram para ver Benê, que sofreu um atentado no Cora Coralina. “O comportamento de vocês foi deplorável, indigno de um aluno do colégio Grupo. Onde já se viu? Pulando o muro igual dois marginais”, brigará.

Após aplicar o castigo, a megera comemorará o triunfo sobre a estudante. “Ellen, essa é a sua segunda advertência, e duas advertências para um aluno bolsista é motivo de suspensão, o que significa seu desligamento do colégio Grupo”, decretará a mãe de Clara (Isabella Scherer), disfarçando a alegria.

Malhação – Viva a Diferença foi ao ar pela primeira vez entre 2017 e 2018. Atualmente, a temporada escrita por Cao Hamburguer é reprisada devido à pandemia da Covid-19, que forçou a interrupção das gravações de novelas inéditas. O . também publica o resumo do folhetim.

