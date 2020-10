Mamma Bruschetta é contratada pela Band dois dias após ser demitida pelo SBT · .

Mamma Bruschetta, 71 anos, foi contratada pela Band dois dias após ser demitida pelo SBT. A veterana recebeu o convite ao vivo no Melhor da Tarde, nesta sexta-feira (9). Catia Fonseca, sua amiga de longa data, foi quem negociou a vaga para a apresentadora com a direção da emissora. A partir de semana que vem, a ex-funcionária de Silvio Santos fará parte do quadro de fofocas do vespertino.

Ao ., Mamma, ainda emocionada, declarou estar em êxtase em estar de volta à ativa. “Estou muito feliz de estar com a Catia de novo. Após quatro anos de separação estamos juntas no Melhor da Tarde. Mesmo que seja participação nos quadros de fofoca, estou de volta às telinhas. Nas tardes da Band”, declarou.

De acordo com Catia, ela e o marido Rodrigo Riccó, diretor do Melhor da Tarde, fizeram reuniões durante a noite de quinta-feira (8) e a manhã desta sexta-feira (9) com a alta cúpula da Band.

“E conseguimos uma coisa. Quero saber se você aceita em um dia ou dois dias da semana, para você conseguir fazer seus tratamentos, participar do Melhor da Tarde. Da sua casa. Mas não precisa chorar”, iniciou Catia em seu programa, surpreendendo a amiga, que foi às lágrimas.

“Vou te falar uma coisa. Deus é tão bom comigo de ter você como amiga. Eu e você temos uma história que não é deste mundo nem dessa época. A gente já sabe disso. Você está me deixando tão feliz. Estou me achando a rainha da cocada preta hoje”, respondeu a veterana emocionada.

Diante da emoção, Catia relembrou os quinze anos que passou ao lado da amiga na TV Gazeta. “Você lembra que a nossa história começou sempre com muita transparência e muito diálogo. Nós já brigamos algumas vezes, já discutimos e nos acertamos na mesma hora. Porque somos de verdade uma com a outra”, considerou.

“A minha resposta você acha que vai ser qual? Sim!”, exclamou Mamma sobre a proposta e convite da apresentadora.

Mamma estreia semana que vem no vespertino da Band. Como é do grupo de risco e está em tratamento após retirada de um tumor no esôfago, ela ficará em casa. Uma equipe da emissora de deslocará até ela.

“Quero agradecer a direção da Band, que permitiu que a gente trouxesse mais um grande talento para abrilhantar o Melhor da Tarde”, agradeceu Catia.

Veja a íntegra do Melhor da Tarde desta sexta-feira (9):