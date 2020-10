‘Mancha’ acusa jogadores de ‘safadeza’ e ‘vagabundagem’, anuncia protesto e exige saída de diretores

A “Mancha Alvi Verde“, principal torcida organizada do Palmeiras, anunciou nesta sexta-feira que fará um protesto neste sábado, na porta da Academia de Futebol, às 9h (de Brasília).

A uniformizada acusou os atletas alviverdes de demonstrarem “safadeza, vagabundagem, falta de vontade e falta de caráter” na derrota por 3 a 1 para o Coritiba, na última quarta-feira, no Allianz Parque.

“Aqueles que apoiam, são aqueles que cobram quando se faz necessário. Já estivemos várias vezes na porta do CT para apoiar aos jogadores… Dessa vez será para cobrar!”, escreveu a “Mancha“, em comunicado.

A organizada também criticou o presidente do time palestrino, Maurício Galiotte, chamando o dirigente de “omisso, covarde, pulso fraco e banana”.

A torcida exigiu as saídas do diretor de futebol Anderson Barros e do gerente de futebol Cícero Souza.

“São duas figuras nulas e incompetentes em suas profissões, que não merecem exercer uma função de extrema importância na Sociedade Esportiva Palmeiras”, salientou.

Por fim, a “Mancha” também pediu que seja feita cobrança do presidente em cima do elenco “paneleiro e vagabundo”.

“Também queremos a cobrança em cima desse elenco paneleiro e vagabundo! Não admitiremos que, para satisfazer às suas próprias vontades de derrubar um treinador, joguem da forma que jogaram na quarta-feira”, encerrou.

Membros da ‘Mancha Alvi Verde’ protestam em frenta à Academia de Futebol Gazeta Press

LEIA O COMUNICADO DA ORGANIZADA

CONVOCAÇÃO GERAL

Salve, família manchista!

Safadeza, vagabundagem, falta de vontade e falta de caráter… Não aceitamos de ninguém e, muito menos, de quem veste o nosso manto.

Na última partida os jogadores tiveram, em campo, todas essas características repugnantes.

Aqueles que apoiam, são aqueles que cobram quando se faz necessário. Já estivemos várias vezes na porta do CT para apoiar aos jogadores… Dessa vez será para cobrar!!!

CONVOCAMOS A TODOS

Data: 17/10

Horário: 9 horas

Local: Academia de Futebol

PRESIDENTE BANANA

Maurício, qual imagem você quer deixar após sair da presidência? De um presidente omisso, covarde, pulso fraco e banana? Está na hora de acordar e mudar! Ainda dá tempo.

Estamos reivindicando a saída do gerente de futebol Cícero Souza e do diretor Anderson Barros. São duas figuras nulas e incompetentes em suas profissões, que não merecem exercer uma função de extrema importância na Sociedade Esportiva Palmeiras.

Também queremos a cobrança em cima desse elenco paneleiro e vagabundo! Não admitiremos que, para satisfazer às suas próprias vontades de derrubar um treinador, joguem da forma que jogaram na quarta-feira.

FORA, BARROS! FORA, CÍCERO!

Diretoria Mancha Alvi Verde