Manchester City deve fazer oferta por Tagliafico na janela de janeiro

O Manchester City planeja investir no lateral esquerdo Nicolas Tagliafico na janela de transferências de janeiro, segundo o “The Sun”. Pep Guardiola ainda não está completamente satisfeito com as peças do setor defensivo e o clube inglês deve ter que desembolsar cerca de 23 milhões de libras (R$ 165 milhões) para o Ajax.

Atualmente, o elenco conta com Mendy e Zinchenko na posição, mas nenhum passa confiança ao técnico espanhol. Enquanto isso, o argentino tem a experiência de atuar pela seleção, além de ter feito duas boas temporadas com a camisa do clube holandês, tendo chegado em uma semifinal de Liga dos Campeões.

Tagliafico tem desejo de jogar no Campeonato Inglês e já foi especulado no Manchester United. Com contrato até 2022, o Ajax pode ter uma das últimas oportunidades de fazer dinheiro com o atleta de 28 anos. Na atual temporada, o Manchester City já gastou 100 milhões de libras (R$ 720 milhões) em Nathan Ake e Rúben DIas.