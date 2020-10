Manchester City e Kevin De Bruyne se aproximam de renovação

Eleito como o melhor jogador do Campeonato Inglês pela Associação de Jogadores Profissionais da Inglaterra (PFA), Kevin De Bruyne está muito próximo de renovar seu contrato com o Manchester City. De acordo com o “Daily Mail”, as negociações estão próximas de serem concluídas.. Na época passada, De Bruyne, 29 anos, foi eleito o melhor jogador da Premier League, tendo contabilizado 13 golos e 20 assistências em jogos do campeonato.

Na última temporada, De Bruyne marcou 13 gols e deu 20 assistências durante o campeonato. Seu contrato vai até 2022 e o novo vínculo seria até 2025, quando o belga terá 34 anos.

De Bruyne também receberá um grande aumento salarial. O meio-campista terá vencimentos de cerca de 1,3 milhão de euros por mês (aproximadamente R$ 8,5 milhões).