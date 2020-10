Manchester City Group bate Atlético-MG e encaminha contratação de Nahuel Bustos, sonho de Sampaoli

Após longos meses de negociação, o Talleres-ARG está muito perto de realizar a venda do atacante Nahuel Bustos. Apesar de todo o interesse do Atlético-MG, a negociação deve ser de fato finalizada com o Manchester City Group. A franquia responsável por clubes como Manchester City, New York City e outros apresentou uma oferta de 5,5 milhões de euros, cerca de R$ 36,6 milhões, por 60% dos direitos econômicos do atleta.

Presidente do clube argentino, Andrés Fassi foi quem confirmou ao ESPN.com.br a transação encaminhada e ainda revelou que os contratos devem ser assinados nesta segunda-feira (5).

Desde julho deste ano, a reportagem acompanha de perto o interesse do Atlético-MG e suas tentativas em contar com o atacante, que era uma das exigências de Jorge Sampaoli para o comando de ataque da equipe. Porém, a última oferta realizada pelo time brasileiro foi de 4,2 milhões de dólares, cerca de R$ 23,7 milhões, por 40% dos direitos econômicos do atleta, conforme revelado pelo mandatário do clube argentino.

Existia ainda um interesse do futebol da Rússia no atleta. Em julho, o FOXSports.com.br apurou que um clube do país europeu poderia realizar uma oferta de R$ 46 milhões por 100% dos direitos econômicos do jogador. Porém, a oferta oficial não chegou ao clube argentino, que encaminhou a negociação de fato com o Manchester City Group.