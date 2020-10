Manchester City vence clássico com Arsenal e respira no Inglês

O Manchester City encerrou uma sequência de duas partidas sem vitória na Premier League. Neste sábado, a equipe do badalado técnico Pep Guardiola venceu o clássico contra o Arsenal por 1 a 0, no City of Manchester.

O gol da vitória foi marcado ainda no primeiro tempo. Aos 23 minutos, Sterling pegou a sobra do goleiro Leno, após arremate de Foden, e mandou a bola para a meta do Arsenal.

A partida teve a etapa inicial mais movimentada. Jogando em casa e pressionado pelos últimos resultados, o Manchester City dominou nos minutos iniciais, mas viu o Arsenal crescer no fim, criando boas chances para o empate.

No segundo tempo, os visitantes – que contaram com os brasileiros David Luiz, Gabriel Magalhães e Willian – sofreram com a falta de criação para superar a defesa rival. Com um time experiente, a equipe da casa teve sucesso para cadenciar as ações em campo e segurar o resultado positivo.

Com a vitória, o Manchester City respira no Campeonato Inglês e chega a sete pontos em quatro partidas – a equipe tem um jogo a menos em relação à maioria dos rivais. O Arsenal, por sua vez, fica com nove pontos e sofre a segunda derrota em cinco confrontos.

O líder do Campeonato Inglês é o Everton, com 13 pontos em cinco partidas.