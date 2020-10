Manchester United anuncia contratação de Cavani

O Manchester United anunciou a contratação de Edinson Cavani.

Depois de fechar com o lateral-esquerdo Alex Telles e com o atacante Diallo, da Atalanta, os Red Devils anunciaram o atacante uruguaio como o terceiro reforço do último dia da janela, conforme antecipado pela ESPN.

Maior artilheiro da história do Paris Saint-Germain, Cavani deixou o clube francês após o final de seu contrato, estava sendo especulado em diversas equipes, inclusive brasileiras, e assinou por um ano com opção de renovação por mais um.

“O Manchester United é um dos maiores clubes do mundo e é uma honra estar aqui. Trabalhei muito para chegar aqui e me sinto empolgado para representar esse clube incrível”, disse ao site oficial do United.

🐂 El Matador has arrived. Old Trafford is waiting for you, @ECavaniOfficial! 🏟#MUFC — Manchester United (@ManUtd) October 5, 2020

“Joguei diante de algumas das torcidas mais apaixonadas no futebol durante minha carreira e sei que será igual em Manchester. Mal posso esperar para experimentar a atmosfera no Old Trafford, quando for seguro para os fãs voltarem”, finalizou.