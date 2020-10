Manchester United desiste da contratação de Ismaila Sarr

O Manchester United não irá seguir tentando contratar o atacante Ismaila Sarr, do Watford, segundo o portal “Goal”. Apesar da janela doméstica na Inglaterra só fechar no próximo dia 16 de outubro, os Red Devils, que já fizeram uma oferta por empréstimo com opção de compra no valor de 25 milhões de libras (R$ 178,5 milhões), não irão realizar uma nova proposta.

O Watford só tem interesse em negociar o jogador por um acordo permanente. O principal motivo para o time de Old Trafford desistir do negócio, segundo as informações, é pelo fato de ter que inscrever jogadores para a Liga dos Campeões até a próxima terça-feira. Sem o negócio acertado até o momento, corre-se o risco do atleta ser contratado e não poder participar do início da principal competição da temporada.

O nome de Sarr surgiu como uma alternativa após a frustrante negociação entre Manchester United e Jadon Sancho. O clube também não conseguiu a aquisição de Ousmane Dembélé, mas se reforçou com Donny van de Beek, Cavani, Alex Telles e Facundo Pellistri, jovem promessa uruguaia que atuava no Peñarol.