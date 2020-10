Manchester United empresta lateral ao Milan

O Milan acertou com mais um reforço para a temporada 2020/21. O novo jogador do rossonero é o lateral-direito português Diogo Dalto, que chega emprestado pelo Manchester United.

O contrato é de uma temporada. Dalot chegou aos Red Devils no meio de 2018, após disputar apenas oito partidas pelo profissional do Porto. Na Inglaterra, em duas temporadas, foram somente 35 partidas, com um gol marcado.

O jogador custou 22 milhões de euros, dois anos atrás, porém, o United conta atualmente com Aaron Wan-Bissaka e TImothy Fosu-Mensah para a posição.