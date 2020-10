Manchester United encaminha a contratação de Cavani

Especulado em clubes brasileiros, como Grêmio e Atlético-MG, o atacante Edinson Cavani deve seguir no futebol europeu. De acordo com informações da Espn, o Manchester United encaminhou a contratação do uruguaio.

Aos 33 anos de idade, Cavani estava livre no mercado desde a sua despedida do Paris Saint-Germain, onde atuou por sete temporadas.

Agora, o atleta é esperado em Manchester para a realização de exames médicos e assinatura do contrato. A tendência é que o negócio seja concretizado nos próximos dias, pois a janela de transferências da Inglaterra está perto de fechar.

O vínculo de Edinson Cavani com os Red Devils deverá ser de duas temporadas. Para encaminhar o negócio, o uruguaio aceitou reduzir os valores de seu salário.

Cavani iniciou sua carreira defendendo o Danubio, do Uruguai, e logo na sequência partiu para a Itália, onde defendeu Palermo e Napoli antes de se transferir ao PSG.