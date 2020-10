Manchester United entra em contato com técnico Mauricio Pochettino

O Manchester United entrou em contato com o entorno técnico Mauricio Pochettino para uma possível reposição a Solskjaer após a humilhante derrota para o Tottenham por 6 a 1, segundo o “Daily Star”. Caso os resultados não melhores com os novos reforços, os Red Devils devem optar pela mudança no staff do clube.

O argentino está sem trabalhar desde novembro de 2019, quando foi demitido do Tottenham para a chegada de José Mourinho. Alguns dirigentes dos Red Devils são relutantes em relação a saída de Solskjaer e preferem mantê-lo no cargo, apesar dos recentes resultados ruins no Campeonato Inglês.

O norueguês fez um grande trabalho na última temporada comandando o Manchester United ao terceiro lugar da Premier League após um início ruim. Os Red Devils terão um calendário pesado neste mês de outubro com duelos contra o Newcastle e Chelsea pelo Campeonato Inglês, além dos confrontos contra PSG e RB Leipzig pela Liga dos Campeões.