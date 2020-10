Manchester United goleia Newcastle e se recupera no Campeonato Inglês

O Manchester United goleou o Newcastle neste sábado por 4 a 1, em duelo válido pela 5ª rodada do Campeonato Inglês. Apesar do resultado elástico, o jogo não foi fácil para os Red Devils, que tiveram que reagir já nos minutos finais.

Vivendo fase difícil, o United saiu atrás do placar logo aos dois minutos de jogo em lance de má sorte. Luke Shawn tentou cortar cruzamento dentro da área, mas a bola acabou encobrindo o goleiro e entrando contra.

Aos 22 minutos, Maguire completou cobrança de escanteio de Mata e deixou tudo igual. Já na segunda etapa, Bruno Fernandes teve a chance da virada em cobrança de pênalti aos 13, mas desperdiçou. O português se redimiu nos minutos finais e conseguiu marcar, já aos 41. Após bela jogada trabalhada da equipe de Manchester, Rashford invadiu a área e serviu Bruno na direita; o camisa 10 encheu o pé e virou o jogo.

Com mais espaço, Wan-Bissaka ampliou o marcador aos 45, em nova assistência de Rashford. Garçom do dia, o atacante também deixou o seu nos acréscimos. Bruno Fernandes lançou do campo de defesa e o camisa 10 venceu a marcação na velocidade e transformou a vitória em goleada.

Com o resultado, o Manchester United chega a seis pontos na 14ª colocação. O Newcastle ocupa o 11º lugar, com sete.