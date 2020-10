Manchester United teve chance de contratar Cavani em 2013, mas sucessor de Ferguson recusou

Edinson Cavani é o nome mais badalado entre os reforços do Manchester United para a sequência da temporada 2020-21. Após deixar o Paris Saint-Germain, o uruguaio assinou por um ano, com a possibilidade de renovação por mais 12 meses, e ganhou a icônica camisa 7. E pensar que essa parceria poderia ter acontecido muito antes…

2 Relacionado

O The Athletic revelou que Cavani esteve na mira do time inglês há sete anos, mas a diretoria não conseguiu convencer o então técnico, David Moyes, de que valia a pena investir no artilheiro, que acabou seguindo carreira em Paris.

Moyes assumiu o United no verão de 2013, logo após a aposentadoria de Sir Alex Ferguson. Nas conversas sobre reforços, o executivo Ed Woodward recomendou a chegada de Cavani, então no Napoli. O novo técnico viajou para observá-lo três vezes, mas, segundo a publicação, não se impressionou com o futebol.

Cavani não foi para o United, mas acabou no PSG. O clube francês pagou 64,5 milhões de euros e fez bom uso de seu modo de jogar. Em sete temporadas, foram 200 gols em 301 jogos, com a conquista de todos os títulos domésticos.

Edinson Cavani é o novo atacante do Manchester United Manchester United

A chance de Cavani atuar em Old Trafford aconteceu agora, sete anos depois do “veto” de David Moyes. Ele chega para ser referência no ataque de Ole Gunnar Solskjaer, que em seus tempos de jogador já exerceu a função. O uruguaio ganhará um salário de 210 mil libras por semana (R$ 1,52 milhão), segundo a imprensa inglesa.

O novo reforço está isolado, por respeito à quarentena no Reino Unido, e por isso deve perder o próximo jogo do United, no sábado (17), contra o Newcastle United. Sua estreia deve acontecer nas próximas rodadas da Premier League.

“É um dos grandes clubes do mundo, então é uma grande honra estar aqui. Trabalhei muito forte durante esse tempo fora e me sinto em condições de competir e representar este clube incrível”, disse Cavani, ao ser anunciado.