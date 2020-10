Mancini é o técnico que mais enfrentou o Corinthians na Arena; veja retrospecto

Diante do Flamengo neste domingo, Vagner Mancini fará sua primeira partida em Itaquera no comando do Corinthians. No entanto, o treinador recém-contratado já apresenta bastante experiência atuando na Arena, mas como adversário.

Mancini é o técnico que mais enfrentou o Timão atuando fora de casa. Somando as passagens por Botafogo, Chapecoense, São Paulo e Atlético-GO, o comandante totaliza oito jogos em domínios alvinegros.



(Foto: Reprodução)

O retrospecto, porém, não é positivo. O treinador totaliza três derrotas, quatro empates e apenas um triunfo, quando derrotou o Corinthians por 1 a 0 com a equipe do Vitória, em agosto de 2017.

Apesar dos números, o técnico chega para sua estreia no Timão em Itaquera com a missão de conquistar bons resultados e livrar o clube de um possível rebaixamento. A partida contra o Rubro-Negro será às 16 horas (de Brasília), pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.