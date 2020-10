Um dos destaques do Corinthians na vitória por 1 a 0 sobre o Athletico-PR, na Arena da Baixada, foi o volante Xavier, que também esteve entre as novidades de Vagner Mancini em sua estreia como treinador do Timão. O jovem, que teve destaque nas primeiras partidas com Dyego Coelho, acabou ficando fora dos últimos jogos, mas voltou a ter oportunidade nesta quarta-feira com o novo treinador. Veja o que disse Mancini sobre o retorno de Xavier no vídeo acima:

Xavier teve boa atuação (Foto: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians)