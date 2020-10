Mancini viu Xavier antes de chegar e foi convencido após treino

O jovem Xavier, de 20 anos, foi um dos destaques da vitória do Corinthians sobre o Athletico-PR, por 1 a 0. O volante voltou a ser titular na estreia de Vagner Mancini, depois de quatro jogos sem aparecer em campo com o interino Coelho, o primeiro a apostar nele.

O meio-campista ganhou a confiança do novo treinador no único treino de preparação feito no CT Joaquim Grava para a partida em Curitiba. Ele superou a concorrência de Gabriel.

Inicialmente, Gabriel seria a opção de Mancini, que acabou optando por Xavier depois de testá-lo na equipe que iniciaria na Arena da Baixada. O técnico, contudo, já conhecia o jogador mesmo antes de chegar ao Corinthians, quando ainda comandava o Atlético-GO.

“Não tenha dúvida que a gente sabe aquilo que está acontecendo em outros clubes. Antes da minha chegada, eu vi jogos do Corinthians, vi a entrada do Xavier”, disse Mancini, que se preparou para enfrentar o Corinthians no último dia 30 de setembro no ex-clube.

Os dois jogos anteriores do Corinthians ao que acabou em um empate em 0 a 0 com o Atlético-GO na Neo Química Arena foram os dois únicos que Xavier atuou como profissional: 90 minutos na vitória sobre o Bahia e 63 na derrota para o Sport.

A decisão de apostar em Xavier, porém, veio só após o treino de terça-feira. “Fiz um treinamento, onde, no plano tático, fiz a entrada de vários jogadores e, quando o Xavier entrou na equipe que seria titular hoje, mostrou que poderia ser útil nessa função.”

“Dentro do que fiz no treinamento, só comprovou o que tinha de impressão de fora. Segui à risca minha intuição, achei que era o momento da volta do Xavier e fiquei muito satisfeito com o que ele realizou em campo”, complementou Mancini, em entrevista coletiva.

A aposta em Xavier foi coroada no lance que originou o gol de Everaldo, já nos acréscimos, contra o Athletico-PR. O jovem brigou e ganhou bola no meio-campo, dando o passe para o atacante garantir a vitória – a arbitragem chegou a marcar impedimento, mas o VAR corrigiu.

Xavier chegou ao Corinthians em janeiro de 2019, contratado junto à Ponte Preta, inicialmente para o time sub-20. Depois de ser destaque na Copa São Paulo de 2020, foi promovido aos profissionais ainda por Tiago Nunes, mas só ganhou a primeira chance com Coelho.