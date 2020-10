Mané testa positivo para COVID-19 e desfalca Liverpool na Premier League

O atacante Sadio Mané, do Liverpool, testou positivo para COVID-19, anunciou a equipe inglesa nesta sexta-feira.

O senegalês já está em isolamento e apresenta “sintomas leves” da doença, de acordo com comunicado do clube.

“Sadio Mané testou positivo para COVID-19 e está em isolamento, de acordo com todas as regras de saúde”, informaram os Reds.

“O atacante, que foi titular e marcou na vitória de 3 a 1 sobre o Arsenal, na última segunda-feira, apresentou sintomas leves do coronavírus, mas apresenta boa condição clínica geral”, acrescentou.

“No entanto, assim como no caso de Thiago Alcântara, o Liverpool está (e seguirá) fazendo todo o protoloco relacionado à COVID-19, e Mané seguirá em isolamento pelo período de tempo que for determinado”, completou.

O africano não jogou na última quinta-feira, quando o time de Anfield, com uma formação reserva, foi eliminado da Copa da Liga Inglesa pelo Arsenal.

Também já é certo que Mané e Thiago serão desfalques na partida contra o Aston Villa, neste domingo, pela Premier League.

