Mano Menezes começa a ganhar a confiança do elenco

Após nove jogos sem vencer dentro do Campeonato Brasileiro, o Bahia despencou na classificação e chegou a lanterna do torneio, situação que preocupou elenco, diretoria e torcida.

Diante do cenário caótico nas quatro linhas, a diretoria trocou Roger Machado por Mano Menezes e o time demorou quatro partidas para sair de campo os três pontos.

No elenco, o novo comandante começa a ganhar a confiança dos jogadores e o lateral-esquerdo Juninho Capixaba é um dos mais animados com Mano.

‘Mano chegou faz quatro jogos, o time se comporta de forma diferente. A gente encontrou o mais rápido possível a forma dele trabalhar. A cada dia que passa, ele vem agregando. Isso afeta no nosso desempenho e no meu desempenho. A equipe tem se comportado bem. Acredito que, nos últimos jogos, que o triunfo não veio, a equipe se comportou bem. Faltava o triunfo para coroar. Corrigimos alguns detalhes. Acredito que ele vem agregando bastante com o trabalho dele. Isso nos dá confiança no prosseguimento do campeonato’, declarou na coletiva de imprensa.

O Bahia volta a campo neste domingo para encarar o Sport, em Pituaçu. O duelo está marcado para começar às 19h00 (Horário de Brasília).