Manoel Carlos revela motivo da escolha do nome Helena em suas novelas · .

No Conversa com Bial desta sexta (9), Manoel Carlos revelou por que nomeou a protagonista de Baila Comigo (1981) como Helena. Interpretada por Lílian Lemmertz, a personagem deu início à tradição do nome que se repetiu em outras oito novelas do autor. O escritor explicou que se inspirou em Helena de Troia, uma das personagens mais famosas da mitologia grega.

Filha do deus Zeus e da mortal Leda, a personagem se tornou conhecida nas histórias mitológicas por ser a mulher mais bela do mundo. Seu sequestro causou a Guerra de Troia. No entanto, no caso de Maneco, as Helena de suas novelas só se destacavam pela beleza escultural.

“Curiosamente, tive duas filhas mulheres e nenhuma delas se chama Helena”, apontou o autor. Ele também explicou que era comum pessoas desconhecidas perguntarem a ele se Helena foi alguma namorada ou parente importante em sua vida. “Mas não era”, esclareceu.

Questionado por Bial se todas suas Helenas possuem algum traço em comum, Maneco explicou: “A Helena é generosa, apaixonada por qualquer coisa, inclusive, por qualquer homem, é despojada, boa mãe e exemplo. Acho que essa mistura agradou a família”.

Desde Baila Comigo, mais outras seis atrizes tiveram o desafio de representar Helena nas tramas de Maneco, foram elas: Maitê Proença, em Felicidade (1991), Regina Duarte em História de Amor (1995), Por Amor (1997) e Páginas da Vida (2006), Vera Fischer em Laços de Família (2000), Christiane Torloni em Mulheres Apaixonadas (2002), Taís Araújo em Viver a Vida (2009) e Julia Lemmertz em Em Família (2014).