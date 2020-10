Maquininha de Cartão – A Solução Na Sua Mão!

Maquininha de cartão

As maquininhas de cartão atualmente são leves, pequenas e funcionam conectadas ao celular, uma opção viável que recebe cartões de débito e crédito.

Muito comum entre os pequenos empreendedores, essas maquininhas fazem sucesso em feiras, eventos e pequenos comércios.

Empreendedor precisa dessa forma de pagamento

Para todo o empreendedor em qualquer segmento é necessário ter uma maquininha de passar o cartão. Entretanto, são tantas opções disponíveis no mercado, que você pode ficar em dúvida. Afinal, essas maquininhas de passar o cartão não são todas iguais?

A resposta é não, e vamos te mostrar as diferenças entre algumas delas.

Minizinha do Pag Seguro

É uma das mais populares no mercado. A Minizinha possui algumas facilidades, como:

O vendedor pode fazer cadastro sem conta bancária, aceita diversos cartões incluindo refeição, possui 5 anos de garantia.

O lado negativo da Minizinha pode ser exatamente o cadastro sem a conta bancária, pois o dinheiro do vendedor fica disponível no PagBank e a transferência para a sua conta precisará ser feita de forma manual, ou seja, levará mais tempo para sacar o seu dinheiro.

Entretanto, o PagBank permite recarga de celular e pagamento de contas, por exemplo.

Mercado Pago Point

É uma das menores maquininhas (fisicamente) disponíveis no mercado, tem quase as mesmas funcionalidades da minizinha. Todavia, a diferença é que essa máquina não aceita cartões de refeição.

Também não transfere o dinheiro para a sua conta bancária, mas disponibiliza o valor na conta do Mercado Pago, e isso pode ser bem útil, haja vista a quantidade de serviços que eles oferecem.

Maquininha Cielo

Essa maquininha funciona via 3G ou Wi-Fi e possui ampla variedade de aceitação de cartões, incluindo opções de refeição. Porém, é oriunda de um sistema que funciona apenas para Android, o que pode fazer diferença para o empreendedor.

Taxas de aquisição e transação são dinâmicas

Não colocamos valor aqui referente a taxas e aquisição das máquinas porque isso é muito dinâmico e variável.

Todas as marcas fazem promoções que deixam as taxas até zeradas. Entretanto, no momento de adquirir a maquininha não pense apenas no valor da máquina, pesquise o quanto eles cobram de taxa por transação, ou no caso da taxa zero, por quanto tempo será assim.

Essa pesquisa entre as taxas das maquininhas faz toda a diferença no valor do seu produto para o cliente final.

Pesquise bem antes de adquirir, mas não deixe de ter a sua maquininha, passar cartão não é mais uma opção, é uma obrigação quando pensamos em vendas.