Maratona de Londres não terá Bekele x Kipchoge

O tão aguardado confronto entre o queniano Eluid Kipchoge e o etíope Kenenisa Bekele, os dois melhores maratonistas da atualidade, na Maratona de Londres não vai mais acontecer neste domingo (4).

Bekele, o segundo homem mais rápido da história na maratona, anunciou nesta sexta-feira (2), que não vai participar por causa de uma lesão na panturrilha esquerda.

“Estou muito desapontado por não poder correr no domingo”, disse Bekele, que iria correr sua primeira maratona após marcar 2h01m41s, na Maratona de Berlim, no ano passado, tempo superior apenas ao do recorde de Kipchoge, de 2h01m39s, na Maratona de Berlim, em 2018. “Foi um momento de preparação difícil por causa da Covid-19. Com o bloqueio, não podia ter minha equipe ao meu lado. Eu estava em boa forma, mas senti uma lesão na panturrilha esquerda depois de duas sessões de treinamento rápido muito próximas nas últimas semanas de preparação”.

O etíope tinha esperanças numa recuperação para a prova. “Estava fazendo tratamento todos os dias desde então. Acreditava realmente que eu estaria pronto, mas hoje (ontem) está pior e agora sei que não posso correr com isso.”

A vitória em Berlim com o segundo tempo da história era motivo de motivação. “A vitória em Berlim foi muito importante para mim. Me deu muita confiança e motivação e estava ansioso para mostrar isso de novo agora, pois trabalhei muito para isso. Sei que muitas pessoas ao redor do mundo estão ansiosas por esta corrida e lamento desapontar meus fãs, os organizadores e meus colegas competidores. Vou levar um tempo para me recuperar e ficar em forma novamente e espero estar de volta a Londres no próximo ano.”

Para Hugh Brasher, diretor da Maratona de Londres, havia uma grande expectativa no mundo pelo duelo entre Bekele e Kipchoge: “Todos estávamos esperando para ver este confronto direto entre eles, mas não vai ser agora. Sabemos o quanto Bekele está desapontado e desejamos uma rápida recuperação”.

Mesmo não tendo mais uma das estrelas do espetáculo no percurso fechado ao redor do Parque St. James, onde os corredores vão dar 19 voltas de 2,15km cada e mais 1.345 metros extras para a linha de chegada, o diretor aponta outras atrações. “Esta prova não seria apenas dos dois. Teremos quatro dos dez maratonistas mais rápidos de todos os tempos, sendo seis com tempos abaixo de 2h05m, incluindo Mosinet Geremew e Mule Wasihun, segundo e terceiro colocados no ano passado, e o vice-campeão de 2018, Shura Kitata.”

A prova feminina vai ter a queniana recordista mundial Brigid Kosgei, com 2h14m04s, a campeã mundial Ruth Chepngetich e a campeã londrina de 2018 Vivian Cheruiyot.

Cerca de 45 mil pessoas em todo o Reino Unido e de 109 países se inscreveram para participar da maratona virtual, que deve ser realizada entre 0h e 23h59m59s deste domingo.