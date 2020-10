Marcelo Moreno cobra melhora do Cruzeiro após empate e deposita esperança em Felipão

O Cruzeiro ficou apenas no empate em 0 a 0 com o Juventude, nesta sexta-feira, e emplacou o quarto jogo seguido sem vitória. Depois da partida, Marcelo Moreno analisou o desempenho da equipe nas últimas partidas e cobrou melhora da equipe para a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro.

“A gente está criando situações, mas ainda falta. A gente tem que ser um pouco mais agressivo na hora de finalizar. Somos profissionais, e esse momento que a gente está vivendo é para assumir responsabilidades mesmo. Pessoas que não deveriam nunca ter passado pelo Cruzeiro deixaram a gente nessa situação, e nós temos que sair desse momento difícil.”, pontuou o centroavante aos canais Premiere.

O ídolo cruzeirense também falou sobre a chegada de Luiz Felipe Scolari para o comando técnico da equipe. Felipão ainda não pôde estar na área técnica, mas participou da preleção da equipe antes do jogo através de videoconferência.

“Tenho fé que com a chegada do Felipão, com a experiência que ele tem, vai fazer um trabalho vitorioso. Que seja assim, já trabalhei com ele. A gente precisa de vitórias. Antes do jogo ele falou pra gente ter tranquilidade. A gente está um pouco ansioso na hora de finalizar, o que acaba atrapalhando. Mas é tentando, levantando a cabeça, lutando todos os dias que a gente vai sair dessa situação. Ele falou pra gente jogar com ousadia, alegria, que as coisas vão acontecer como a gente quer”, declarou Moreno.

Com o empate desta sexta-feira, o Cruzeiro perdeu a chance de sair do Z4 e vai passar mais uma rodada na vice-lanterna da Série B. Estacionada com apenas 13 pontos somados, a equipe volta a campo na próxima terça-feira, às 21h30, quando visita o Operário, no Paraná.