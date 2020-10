Marcelo Moreno faz gol pela Bolívia e zoação sobra para o Cruzeiro: ‘Não consegue marcar contra o CSA’

Atacante do Cruzeiro, Marcelo Moreno marcou nesta terça-feira contra a Argentina em partida válida pelas Eliminatórias da Copa do Catar. A situação acabou virando piada com a Raposa, já que o jogador é reserva no time mineiro e está em má fase, junto com o resto da equipe, penúltima colocada na série B.

– Marcelo Moreno faz gol na Argentina mas não consegue marcar contra o CSA – provocou um internauta no Twitter.

– Os caras tomaram gol da Bolívia e ainda do Marcelo Moreno que não está fazendo gol nem na série b pelo Cruzeiro – comentou outro, com muitas risadas no final da mensagem.

Veja algumas mensagens:

Marcelo Moreno em 11 jogos no Cruzeiro = 2 gols

Marcelo Moreno em 30 minutos na Bolívia = 1 gol Bolívia > Cruzeiro — Vulgos Futebolísticosᶜˢᵃ 😷🇧🇷 (AINDA de 🏡) (@_VULGAO) October 13, 2020

Agora, agorinha mesmo, Marcelo Moreno, reserva do Cruzeiro, penúltimo colocado da Série B, abre o placar contra o time do melhor jogador da história, Lionel Messi. Leiam isso várias e várias vezes. — Guilherme Azevedo (@guifreaze) October 13, 2020