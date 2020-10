Marcelo Oliveira admite ‘bronca’ em vitória da Ponte Preta

A noite da última terça-feira mostrou a força da Ponte Preta na Série B. Diante do Náutico, a Macaca soube impor pressão e assumiu de maneira provisória a vice-liderança da competição.

Apesar do bom resultado dentro de campo, o técnico Marcelo Oliveira revelou que cobrou a equipe no intervalo do jogo. O desempenho melhorou na etapa final e a Macaca saiu com os três pontos.

‘Tivemos uma cobrança mais severa no intervalo. A marcação estava mole, perdemos passes que não se pode perder em um jogo como esse. Não podemos nos dar ao luxo de jogar futebol apenas um ponto. A Ponte, se quiser chegar lá, vai ter que ter mais equilíbrio entre as partes do jogo’, afirmou na coletiva de imprensa.

Agora, Marcelo Oliveira e Ponte Preta terão longos dias para descansar e colocar a casa em ordem. O próximo compromisso é terça-feira que vem, quando recebe a Chapecoense, no Moisés Lucarelli.