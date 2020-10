Marcelo Oliveira é confirmado como novo técnico da Ponte Preta

Um dia após demitir João Brigatti, a diretoria da Ponte Preta anunciou a chegada de Marcelo Oliveira, que estava livre no mercado desde 2018, quando foi desligado do Fluminense.

Assim que foi iniciada a busca pelo novo comandante, a gerência da Macaca frisou que gostaria de um treinador experiente e o nome de Marcelo foi unânime.

No time de Campinas, ele terá a missão de manter a equipe no G-4 da Série B e garantir o acesso à elite do futebol nacional.

Com a oficialização, Marcelo Oliveira vai assumir o time na próxima quarta-feira. um dia antes, ele acompanha o clássico com o Guarani do Moisés Lucarelli.