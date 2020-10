Marcelo Pereira viabiliza condição de utilidade pública para Penedo Tênis Club

Um clube social onde competições de futebol de salão projetavam times e jogadores penedenses. Na quadra do Penedo Tênis Clube, atletas se destacava nos torneios realizados entre os anos 60, 70 e 80.

No passado mais recente, as quadras de saibro do PTC receberam estudantes da Escola Rotary para praticar o esporte da raquete e da bolinha. A inclusão social de crianças e adolescentes de baixa renda ocorria por meio de parceria entre o Rotary Club de Penedo, a Secretaria Municipal de Educação e o Penedo Tênis Club.

Os estudantes da escola pública recebiam fardamento e aulas gratuitas no complexo esportivo colocado à disposição da Semed Penedo para a prática de atividades esportivas, de 2005 a 2008, gestão do então secretário Ronaldo Vicente.

A justificativa ao reconhecimento da utilidade pública foi anexada ao Projeto de Lei nº 025/2020, de autoria do Vereador e Presidente da Câmara Municipal de Penedo, Marcelo Lins Pereira.

O parlamentar explica que foi procurado pela diretoria do Penedo Tênis Club para fornecimento do registro que o PTC tem desde os anos 60. Contudo, a solicitação recente mostrou a perda do título dos arquivos da Câmara.

Diante da necessidade de solucionar o problema, Marcelo Pereira fez a indicação do reconhecimento de utilidade pública ao PTC, aprovada na sessão de 01 de outubro.

Na mesma reunião, o Presidente da Câmara requereu a instalação de bancos na praça situada por trás da Gruta de Nossa Senhora de Fátima, logradouro que tornou-se um ponto de encontro em Penedo devido ao churrasquinho e caldinho da Quitéria.

Fernando Vinícius / Assessoria