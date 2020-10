Marcelo Serrado rouba a cena com ‘palhaçadas’ na Dança dos Famosos · .

Marcelo Serrado não foi o líder da segunda rodada masculina da Dança dos Famosos deste domingo (11), mas o ator roubou a cena com as caras e as bocas que fez durante sua apresentação com a bailarina Beatriz Larrat. No placar da atração, que trouxe os participantes dançando forró, porém, quem fez bonito e está à frente é Felipe Titto.

O ator e Brennda Martins obtiveram notas que somadas dão 118,1 pontos. “A diferença é muito pequena, tem muita coisa para acontecer”, alertou o apresentador Fausto Silva no encerramento do quadro.

O titular da atração abriu o programa com a informação de um novo desfalque na Dança dos Famosos. Juliano Laham vai ter de se submeter a uma cirurgia e deixou a competição. O ator está doente, foi diagnosticado com um tumor benigno.

Os homens mostraram que dançar sem máscara faz toda a diferença. A “interpretação” de Serrado provou isso. “Bom, Marcelão, sou seu fã, acho que independente de qualquer coisa foi maravilhoso a dança de vocês, não tem que falar, né, cara? Você como ator e agora, como dançarino, é 10 na cabeça, não, não tem o que dizer”, falou Thiago Pereira, nadador que participou da competição dominical em 2017.

Todos os competidores pareciam mais soltos. Quem teve comentários de ainda precisa se “jogar” mais foi o esportista Zé Roberto. Ele ainda estava muito engessado e demonstrando sua falta de intimidade com o universo do quadro do Domingão do Faustão.

“Muito bacana ver, você começou mais preocupado e foi se soltando. Isso foi bacana de ver. Cuida um pouquinho de colocar seus braços um pouco mais baixo quando estiver fazendo o encadeamento com ela para ficar mais suave. E também lembra do jogo de futebol, a ginga do corpo, se solte”, comentou Inês Bogéa, do júri técnico, que deu nota 9,6 para o atleta, pegando bem leve na sua observação.

Raquel Guarini, que é ex-bailarina do Faustão e ganhou duas edições da Dança dos Famosos, também foi suave no seu comentário, mas deixou claro que o candidato precisa se dedicar mais.

“Lari [professora], você estava tão graciosa, ficou no personagem, chamou o Zé Roberto para você. Gostei, achei que você evoluiu. Você estava mais solto, porém você precisa cuidar do arrasta-pé que o forró pede”, sinalizou a jurada.

Nas redes sociais, os fãs do quadro não perdoam as falhas e falam até que o “nível dos competidores” baixou. A falta de críticas dos jurados da edição deste domingo também virou alvo de piada como “chuva de nota dez”.

Confira comentários publicados nas redes sociais sobre a apresentação de Marcelo Serrado, o “palhaço da vez”:

marcelo serrado interpretando mr bean na dança dos famosos

— nica (@nicolipradu) October 11, 2020

Marcelo Serrado… Não entendi se era forró ou uma esquete. Sei lá… Minha nota 8.4. #DancaDosFamosos#dançadosfamosos

— Fer Sousa (@ferhsousa) October 11, 2020