Marcelo Teixeira anuncia desejo de se candidatar à presidência do Santos

O presidente do Conselho Deliberativo do Santos, Marcelo Teixeira, anunciou que concorrerá a presidência do Clube no pleito à ser realizado em dezembro.

Em reunião realizada na Universidade Santa Cecília, que é da propriedade de Teixeira, nesta terça-feira (06), ele divulgou o desejo de retornar ao comando do clube, onde esteve em duas ocasiões, entre 1991 e 1993 e 2001 a 2009.

Desde que foi derrotado por Luís Álvaro de Oliveira Ribeiro na gestão que iniciou em 2010, Teixeira nunca mais concorreu ao cargo máximo do Peixe, e caso concretize a sua candidatura ele voltará a concorrer ao mandato após 10 anos.

Depois da fala de Teixeira se cogitou a hipótese da união com o pré-candidato Daniel Curi, que no fim do dia divulgou um vídeo afirmando que a sua candidatura estava “mais forte do que nunca” e rechaçou a ideia de desistência em concorrer à presidência do Alvinegro. Daniel era segundo secretário da Mesa Diretora do Conselho Deliberativo a convite de Marcelo Teixeira, tendo feito menção especial ao possível concorrente em sua carta de renúncia ao cargo, a fim de concorrer nesta eleição, há cerca de um mês.

Marcelo Teixeira chegou a fazer parte do “Movimento dos Santistas”, grupo que impulsionou a criação da chapa “União pelo Santos”, que lançará André Rueda ao cargo máximo do Peixe. Em uma das frentes do coletivo, Marcelo Teixeira Filho defendeu o lançamento do seu pai como representante do “chapão” ao pleito, o que inicialmente retirou Rueda do páreo. No entanto, uma nova articulação foi feita poucos dias depois e recolocou Andrés na “cabeça” da chapa, com José Carlos de Oliveira como vice.

A manifestação de Marcelo Teixeira admitindo o desejo de retornar à presidência do Santos dá conta do rompimento do líder da Mesa Diretora do Conselho Deliberativo com o “Movimento dos Santista”, embora ainda que não de forma oficial.

Caso se confirme a candidatura de Teixeira, o Peixe terá o seu nono pré-candidato. Os oito confirmados até o momento são: Andrés Rueda, Daniel Curi, Fernando Silva, Esmeraldo Tarquínio, Milton Teixeira Filho, Ricardo Agostinho, Rodrigo Marino e Vágner Lombardi. A tendência é que essa seja a eleição com maior número de candidatos, superando 2014, quando houve cinco apresentações.