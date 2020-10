Marcelo Teixeira anuncia que será candidato à presidência do Santos

Em reunião realizada na Universidade Santa Cecília, em Santos, nesta terça-feira (6), Marcelo Pirilo Teixeira anunciou que irá concorrer à vaga de presidente do Peixe na próxima eleição, a qual está prevista para dezembro deste ano.

José Carlos Peres (E) e Marcelo Teixeira. (Divulgação/Santos FC)

O ex-mandatário tornou pública sua intenção de gerir o Santos novamente neste encontro, mas ainda não anunciou o vice de sua chapa. Os detalhes da candidatura serão conhecidos nos próximos dias.

Marcelo já teve dois mandatos no Alvinegro Praiano. O primeiro foi de 1991 a 1993, porém o mais marcante foi o segundo, o qual durou de 2000 a 2009. Neste período, ganhou os dois últimos Campeonatos Brasileiros do clube, em 2002 e 2004. Também foi em sua gestão que Marta, a Rainha do futebol, chegou ao Santos, em 2009.