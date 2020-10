Márcio Tenório surge como promessa política em Igreja Nova

O ex-secretário de Planejamento e Gestão de Igreja Nova, Márcio Tenório, que disputa como vice-prefeito na chapa majoritária encabeçada pela prefeita Vera Dantas (MDB), que tenta sua reeleição no município, tem sido indicado como nova liderança com futuro político promissor.

Sempre capitaneando os feitos na administração pública da atual gestão, Márcio Tenório, apresenta liderança com perfil de executivo na resolução de conflitos e busca de soluções para problemas que se apresentam no dia a dia, sejam eles, nas ações administrativas ou de cunho político.

Com a indicação de Márcio para somar na chapa majoritária como vice-prefeito, o grupo político liderado por Neilton Silva cria uma nova liderança com forte perspectiva de garantir vitórias futuras em eleições que escreverão novas histórias no município.