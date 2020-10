Marcos Soares deixa o comando da equipe sub-20 do Botafogo

A derrota do Botafogo para o São Paulo por 2 a 1, neste sábado, no CT de Cotia, foi o último ato de Marcos Soares no comando da equipe sub-20 do clube. Em nota oficial divulgada na noite deste sábado, o Alvinegro anunciou a saída do comandante.

O Glorioso não obteve nenhuma vitória nos primeiros cinco jogos do Campeonato Brasileiro Sub-20 e está na décima-oitava colocação. Em nota, a diretoria comunicou que o auxiliar permanente Thiago De Camillis comandará a equipe no confronto com o Internacional, na próxima quarta-feira.

A diretoria botafoguense afirmou:

“O Botafogo de Futebol e Regatas comunica o desligamento de Marcos Soares do comando da equipe Sub-20. O Clube agradece ao treinador pelo trabalho, dedicação e por todo o profissionalismo empenhado, além de desejar sorte em seus futuros desafios”.