Mariana Becker chora no SporTV após tomar chuva no treino da F1 · .

A repórter Mariana Becker chorou ao vivo no SporTV durante a transmissão do treino do Grande Prêmio de Eifel, em Nurburgring, na Alemanha, que acontecerá no próximo domingo (11). Ela ganhou uma homenagem dos colegas nesta sexta-feira (9) por ter tomado chuva sob um frio de 10ºC sem conseguir concluir o seu trabalho, já que o treino foi cancelado.

A não realização do evento ocorreu por conta do mau tempo no local, principalmente devido a uma neblina acentuada. Dessa forma, a participação da jornalista foi interrompida.

Chamada pelo narrador Sérgio Maurício para trazer notícias sobre a Mercedes, Mariana foi surpreendida com um trecho de sua estreia da Globo, em 2007. Na época, a profissional fez uma matéria para o Fantástico justamente no circuito alemão. “Cheguei a me emocionar aqui. Vai você… Depois eu falo…”, disse ela, enxugando as lágrimas. O apresentador, então, teceu elogios a ela na bancada do estúdio.

“Eu quero parabenizar você, Mariana. É uma pessoa de uma bondade, de uma generosidade muito grande. E queríamos fazer essa homenagem a você, pelos anos que você está na Fórmula 1, pelos anos que você vem cobrindo a Fórmula 1. A nossa intenção não era fazer você chorar, mas lembrar. Eu acho que eu entendo bem, porque sou chorão igual a você. Eu entendo muito bem o que você está passando”, declarou ele.

Ainda emocionada, a repórter comentou sobre a importância daquela transmissão, exibida há mais de dez anos.

“São lágrimas de felicidade. Eu sou chorona mesmo. Estava me preparando para falar da Mercedes, mas deu uma enrolada. Eu gostei tanto deste Grande Prêmio, porque Nurburgring é um dos GPs que eu mais queria fazer, porque tinha toda aquela história do ‘Inferno Verde’ que o Jack Stewart tinha falado, o acidente do Niki Lauda. Fico muito contente com essa homenagem”, completou a jornalista.

O choro de Mariana Becker gerou comoção entre os internautas, que colocaram o nome da repórter entre os assuntos mais comentados no Twitter.

