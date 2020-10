Mariana Ximenes troca amante do imperador por feirante ‘vacinada’ · .

O queixo de Mariana Ximenes caiu ao ser obrigada a deixar os requintados figurinos de Luísa, a condessa de Barral, para trás a apenas alguns dias da estreia de Nos Tempos do Imperador. Com as gravações da novela ainda paralisadas pela pandemia de coronavírus (Covid-19), a atriz voltará ao ar não como a amante de dom Pedro 2º (Selton Mello), mas como a popularesca Tancinha de Haja Coração.

A trama de Daniel Ortiz de 2016 reestreia na próxima segunda-feira (12) para substituir a reapresentação de Totalmente Demais (2015), já que a inédita Salve-se Quem Puder só retornará à programação em 2021. Ao contrário do folhetim das seis, a trama retomou os trabalhos nos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro, no mês de agosto.

“Eu realmente só entendi a gravidade da situação quando a produção foi adiada. A gente estava gravando a todo vapor, e eu estava animada com essa personagem superinteressante. A condessa realmente existiu, existem livros sobre ela, faz parte da nossa história”, explica a artista em entrevista ao ..

A nobre é o grande amor do imperador interpretado por Selton Mello, que volta às novelas após um hiato de 20 anos. Fina e elegante, a jovem foi convidada pelo próprio fidalgo para tomar conta da educação de suas filhas Isabel (Giulia Gayoso) e Leopoldina (Bruna Griphao) –frutos do casamento de aparências do imperador com Tereza Cristina (Letícia Sabatella).

O papel é o oposto de Tancinha, a trabalhadora da novela escrita por Daniel Ortiz, que troca as letras e ignora a norma culta enquanto vende frutas e verduras na banca de feira de sua mãe, Francesca (Marisa Orth).

Apesar das expectativas desfeitas, Mariana avalia que a feirante é mais adequada para esse momento de crise sanitária do que todo o garbo e a delicadeza de Luísa.

“A Globo tomou uma atitude exemplar, porque Haja Coração é uma ótima alternativa para esse momento em que o mundo inteiro foi atingido pela pandemia. Tancinha representa o Brasil, é justa, de coração grande. Traz humor, irreverência. Vai ser um alento no nosso cotidiano em que só assistir ao noticiário já nos deixa triste”, filosofa a atriz.

Ela acompanhará a reprise à espera da convocação para retomar as gravações de Nos Tempos do Imperador, ainda que os prazos sejam imprecisos. “Como é uma trama de época, vai ser difícil gravar todos aqueles acontecimentos por conta dos protocolos de segurança”, lamenta a paulistana.

