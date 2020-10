Mariano cancela convite a Cartolouco após ser chamado de traidor · .

Em A Fazenda 12, Mariano não gostou de ser chamado de traidor por Lucas Strabko, o Cartolouco, e cancelou o convite do jornalista para uma viagem ao Mato Grosso do Sul, terra natal do cantor. Nesta sexta-feira (9), em conversa com Jakelyne Oliveira, eles questionaram as críticas feitas pelo ex-peão durante a gravação do programa Hora do Faro.

“Eu falei [para o Cartolouco]: ‘Você ganhou um amigo, espero te encontrar algum dia aí fora’. Ou seja, acabou com tudo. A gente aqui, combinando de ir para Campo Grande. Você acha que eu vou levar um cara desses para casa?”, comentou Mariano. “Jamais!”, respondeu Jakelyne.

“Sabe aonde mora a hipocrisia? O Lucas [Selfie] deu 12 votos nele, o mandou para a roça, é inteligente. E você que deu um é traidor”, complementou a modelo. “Exatamente”, reforçou o dono do hit Camaro Amarelo.

Os eliminados participam de uma sabatina no dominical apresentado por Rodrigo Faro. O quadro é gravado nas sextas e conta com a participação dos peões confinados na sede rural. Durante a entrevista, Cartolouco chamou o sertanejo de traidor e manipulador, enquanto a modelo recebeu os títulos de mentirosa e duas caras.

“A minha vontade é olhar na cara dele e falar bem assim: ‘Pontua os momentos em que você decidiu que eu sou isso. Me fala o porque que vou tentar evoluir’. Fiquei muito mal”, confessou Jakelyne.

