Mariano desiste de indicar Biel para roça; saiba quem será o alvo · .

Em A Fazenda 12, Mariano desistiu de indicar Biel para a próxima roça e já escolheu seu próximo alvo. Neste sábado (17), em conversa com Lipe Ribeiro e Lucas Selfie, o fazendeiro da semana afirmou que resolveu suas desavenças com o funkeiro na festa desta madrugada. Após os eventos desta tarde, Luiza Ambiel será sua indicada para a zona de eliminação.

“Na roça, a Luiza já tá lá faz horas. Já foi, só [está] esperando”, comentou o cantor. “Você vai tirar a opção da casa inteira, seu filho da puta. Você vai fazer todo mundo bater cabeça”, rebateu Selfie, e Mariano prosseguiu: “Mas eu não posso botar [o Biel]. O Biel era minha opção, mas foi por terra”.

“Resolveu, graças a Deus. Não queria [colocar ele na roça], ia votar com raiva mas sem ser de coração, sem querer votar”, complementou o affair de Jakelyne Oliveira.

“Mas é capaz dele ir pela casa”, comentou o youtuber. “Não acho que ele vai pela casa”, comentou o ex-De Férias com o Ex, e o ex-Pânico afirmou que Biel pode ir para a roça pela dinâmica do resta um. Nos últimos dias, os cantores discutiram e, na Live do Fazendeiro, Mariano afirmou que Biel “já passou do ponto aqui dentro”.

Pela tarde, Luiza comeu rapadura na área dos animais e causou mais uma punição para os peões. Eles estão sem café até a próxima reposição. No entanto, o sertanejo questionou a atriz sobre a autoria da infração, mas ela mudou de assunto e não respondeu a pergunta –postura que desagradou o fazendeiro.

Confira os vídeos:

Mariano: “Na roça a Luiza já ta lá faz hora”#AFazenda12pic.twitter.com/ozXaV7ZFdd

— Nara 🕊 (@_naratb) October 17, 2020

Mariano contando que foi perguntar se a Luiza que tinha tomado punição, ela mudou de assunto porque ia pro atendimento e disse que contava depois… Até essa hora não deu satisfação nem pediu desculpas.#AFazenda12pic.twitter.com/WXhKCiW7z3

— Nara 🕊 (@_naratb) October 17, 2020

Saiba tudo que acontece em A Fazenda com o podcast O Brasil Tá Vendo

Ouça “#13 – Quem são os protagonistas de A Fazenda 12?” no Spreaker.