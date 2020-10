Marília Mendonça tem cartão clonado e manda recado irônico para ladrão · .

A cantora Marília Mendonça usou seu perfil no Twitter, nesta quarta-feira (7), para revelar que foi vítima de um golpe de cartão de crédito clonado. A sertaneja contou que o ladrão tentou comprar R$ 12 mil em passagens aéreas para viajar a Cancún, no México. Apesar do susto, ela não perdeu o bom humor e mandou um recado irônico para o golpista.

“E o ladrão que tentou passar meu cartão em passagens para Cancún? R$ 12 mil em passagens! Já foi mais humilde, cara”, divertiu-se a dona do hit Infiel.

Marília ainda debochou do fato de o bandido ter escolhido logo ela para aplicar o golpe e deu uma dica a ele: “Percebe-se que esse ladrão não é nada visionário. Um ladrão empreendedor investiria em uma empresa”.

percebe-se que esse ladrao nao é nada visionário… um ladrao empreendedor investiria numa empresa

— VEM AI 17/10 (@MariliaMReal) October 7, 2020

Transformação

Há pouco mais de uma semana, Marília Mendonça foi bombardeada por perguntas de seus seguidores a respeito da transformação que fez no visual nos últimos tempos.

Primeiramente, a cantora negou que tenha passado por procedimentos estéticos, porém voltou atrás quando viu que a verdade viria à tona em algum momento.

“Esse cabelo, comprei. Já tinha a boca um pouquinho avantajada, coloquei um pouquinho só [de preenchimento] para dar uma melhorada, achei que ficou lindo, maravilhoso. Cílios, maquiagem. E é isso. Estou fazendo uma dieta, estou treinando. Tudo o que eu puder melhorar”, contou.

Bem-humorada, ela ainda ensinou aos fãs que uma boa luz na hora de fazer um clique é fundamental. “O resto é isso mesmo, tem que nascer com o restante, não tem jeito”, completou.