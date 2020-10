Marina Ruy Barbosa vive crise no casamento com Alexandre Negrão · .

Marina Ruy Barbosa e Alexandre Negrão vivem uma crise no relacionamento. Uma amiga próxima da atriz disse ao . que os dois já não falam a mesma língua há um tempo. Na última quarta-feira (7), eles completaram três anos de casados e não fizeram nenhuma comemoração.

À reportagem, a assessoria da atriz afirma que os dois seguem juntos. E confirmou que estão a caminho de uma viagem a sós, mas o destino não foi revelado.

A última publicação de Marina ao lado do marido nas redes sociais foi em 12 de junho, no Dia dos Namorados. As fotos e os vídeos ao lado de Alexandre antes se revezavam com materiais de trabalho, mas a atriz agora só faz divulgações de ensaios fotográficos e de sua grife.

Alexandre, que no passado divulgava a maior parte dos trabalhos de sua mulher, não faz nenhuma homenagem à atriz desde julho.

Agora, os dois estão embarcando juntos para uma viagem com o objetivo de se entenderem e se reconectarem. E farão atualizações nas redes sociais para mostrar que seguem juntos.

Essa não é a primeira vez que Marina e Alexandre dão sinais de desgaste na relação. A atriz já foi fotografada algumas vezes sem a aliança, mas justificou que havia tirado o acessório por razões profissionais e se esquecido de colocar novamente.

E em 2019 seu casamento ficou na corda bamba após a ruiva ser apontada como pivô da separação de Débora Nascimento e José Loreto. Na época, ela chegou a romper a amizade com diversos amigos da Globo, como Bruno Gagliasso e Bruna Marquezine.