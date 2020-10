Marinho, do Santos, é eleito o “jogador de setembro” do Brasileirão

Marinho, do Santos, foi eleito o melhor jogador do Campeonato Brasileiro no mês de setembro. O atacante recebeu o troféu nesta sexta-feira.

O camisa 11 fez quatro gols durante o mês de setembro no Brasileirão – destaque para os dois na vitória por 3 a 1 sobre o líder Atlético-MG. Ele tem sido o grande destaque do Peixe na temporada.

Com desconforto muscular na coxa esquerda, Marinho é dúvida para a partida contra o Grêmio no domingo, na Vila Belmiro, pela 15ª rodada do Brasileiro.