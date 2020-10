Marinho mostra tratamento e admite “jogar no sacrifício” no Santos

Marinho mostrou parte do tratamento em suas redes sociais nesta segunda-feira e admitiu “jogar no sacrifício” no Santos.

“Tratamento para voltar a ficar 100%. Dois períodos diários para estar em campo mesmo no sacrifício. Obrigado aos fisioterapeutas do clube por todo o cuidado”, escreveu o atacante.

Marinho: “Tratamento para voltar a ficar 100%. Dois períodos diários para estar em campo mesmo no sacrifício”. pic.twitter.com/2s8uVV94Mf — Lucas Musetti Perazolli (@lucas_musetti) October 12, 2020

Marinho não tem de fato uma lesão muscular, mas possui desconforto nas coxas. A princípio foi a direita, posteriormente a esquerda. Ambos os problemas nos adutores.

O camisa 11 foi desfalque do Santos diante do Corinthians e voltou a ser titular na vitória por 2 a 1 sobre o Grêmio, no último domingo. quando fez os dois gols.