Marinho não treina novamente e pode desfalcar Santos contra o Grêmio

Marinho não foi a campo na atividade comandada pelo técnico Cuca neste sábado (10). O jogador é dúvida no Santos para o duelo diante do Grêmio, neste domingo (11), pela 15ª rodada do Brasileirão.

O atacante sente dores musculares na perna esquerda e já ficou de fora do empate em 1 a 1 com o Corinthians, na última quarta-feira (07), na Neo Química Arena.

Na atividade de sexta-feira (09), o jogador chegou a participar de um período no campo, sendo outro na parte interna do Centro de Treinamentos.

Por sua vez, o zagueiro Lucas Veríssimo treinou na atividade deste sábado (10), mas ainda é duvida. O defensor se recupera de um edema na panturrilha.