Marinho segue com desconforto e é dúvida para enfrentar o Grêmio

Principal jogador do Santos na temporada, Marinho ainda é dúvida para enfrentar o Grêmio.

O camisa 11 não treinou neste sábado por conta de um desconforto muscular e muito provavelmente não estará em campo.

Os melhores vídeos, entrevistas exclusivas, as grandes análises e as últimas notícias do mundo dos esportes. TUDO no ESPN.com.br! Clique e veja!

Com a ausência do atacante, o Santos deve ir a campo com João Paulo, Pará, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Felipe Jonatan; Diego Pituca, Jobson e Jean Mota; Madson, Arthur Gomes e Kaio Jorge. Este foi o time titular no último treino comandado pelo técnico Cuca.

O Santos entra em campo neste domingo às 16h para enfrentar o Grêmio, na Vila Belmiro, pela 15ª rodada. Marinho é responsável por oito dos 19 gols do Santos no Campeonato Brasileiro.

Além do camisa 11, o atacante Soteldo não estará disponível, pois está servindo a seleção venezuelana.