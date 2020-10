Marinho, Veríssimo e Alison perdem novo treino e seguem como dúvidas no Santos

Desfalques no empate em 1 a 1 contra o Corinthians, nesta quarta-feira (07), pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Neo Química Arena, o trio Lucas Veríssimo, Alison e Marinho não retornaram ao treinamento nesta quinta-feira (08) e são dúvidas para o confronto diante do Grêmio.

Existia um otimismo da comissão técnica em contar com os jogadores, o que foi, inclusive, externado pelo auxiliar técnico Cuquinha na entrevista coletiva realizada em Itaquera.

– A gente sempre espera que possam jogar. Não dá para responder firmemente, com certeza, mas departamento médico decidirá junto aos jogadores. Torcemos para que joguem. São imprescindíveis – disse o “fiel escudeiro” do técnico Cuca, suspenso contra a equipe de Parque São Jorge, por suspensão.

Veríssimo segue com um edema na panturrilha esquerda, Alison está com periostite por sobrecarga na perna esquerda e Marinho com um desconforto muscular na coxa esquerda.

Contra o Corinthians, o Peixe não contou com nove jogadores, mas diante do Tricolor Gaúcho terá pelo menos o retorno do atacante Arthur Gomes, que cumpria suspensão pela expulsão contra o Goiás, pela 13ª rodada do Brasileirão.

Vladimir, Sánchez e Raniel seguirão entregues ao departamento médico e Soteldo à seleção venezuelana são desfalques garantidos. O atacante Renyer, ausência desde março, quando rompeu o ligamento do joelho direito, durante treinamento com a seleção brasileira sub-17, tem avançado na sua transição ao gramado, mas segue como dúvida.