Mario Gotze está próximo de ser anunciado por clube alemão

O meia Mario Gotze, ex-jogador de Borussia Dortmund e Bayern de Munique, e atualmente sem clube, está perto de assinar vínculo com o Hertha Berlin. O jogador tem a admiração do técnico do time da capital, Bruno Labaddia, e chegaria sem custos. De acordo com Sport Bild, da Alemanha, o desfecho da negociação deve ocorrer na próxima segunda-feira.

Mario Gotze, de 28 anos, foi revelado pelo Borussia Dortmund, na temporada 2009/10. Ele ficou no clube até o final de 2012/13, tendo conquistado dois títulos alemães pelos aurinegros. Curiosamente, o jogador foi negociado com o Bayern de Munique na véspera da fina da Liga dos Campeões, disputada justamente pelos rivais. O time bávaro foi o campeão.

Na Baviera, Gotze não repetiu as boas atuações e alternou momentos entre titularidade e banco de reservas. Após três anos, retornou ao Dortmund, onde ficou por mais quatro anos. A segunda passagem foi discreta, longe da que os torcedores esperavam. Em 2019/20, foram 21 jogos e somente três gols.

Apesar da carreira não ter decolado como se esperava, Mario Gotze escreveu seu nome na história do futebol ao marcar o único gol da final da Copa do Mundo de 2014, realizada no Brasil. Naquele jogo, a Alemanha bateu a Argentina por 1 a 0, na prorrogação.